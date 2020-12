Juventus-Atalanta, le formazioni ufficiali: Morata torna dal 1', riposa Ramsey. Out Papu Gomez

La Juventus ci ha preso gusto e vuole portare a tre le vittorie consecutive, anche per mettere pressione sul Milan: con un successo, i bianconeri andrebbero momentaneamente a -1 dal primo posto. Di fronte non una squadra qualunque ma l’Atalanta, che in campionato ha perso terreno e vuole recuperarlo. Ma soprattutto vuole rispondere sul campo ai giorni concitati legati al futuro del Papu. Calcio d’inizio alle 18.30

Andrea Pirlo ritrova Morata, titolare con Ronaldo: out Dybala, così come Kulusevski. Turno di riposo per Ramsey: a centrocampo Chiesa a girà a sinistra, con McKennie sempre a metà tra esterno destro e incursore.

Gian Piero Gasperini lascia in panchina il Papu Gomez, e vedremo se entrerà. Pessina e Malinovskyi dietro Zapata, in difesa c'è Palomino con Toloi che, non al meglio, non va neanche in panchina.

Ecco le formazioni ufficiali di Juventus-Atalanta.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Danilo; McKennie, Arthur, Bentancur, Chiesa; Ronaldo, Morata. Allenatore: Andrea Pirlo.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Palomino, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini.