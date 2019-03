Serie A, live dai campi - Genoa, Favilli torna in gruppo in vista della Juve

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, in vista della quarta giornata di campionato. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi: ATALANTA 17.48 - La squadra ha lavorato divisa in due gruppi a seconda del minutaggio con la Sampdoria: chi non ha giocato domenica,...