Juventus, attacco extralarge: idea Douglas Costa contro il Napoli

Non è mai facile scegliere i migliori, soprattutto quando ci sono elementi di spessore in rosa. Si avvicina il big match tra Juventus e Napoli, ma Maurizio Sarri ha ancora diversi dubbi. Problemi di abbondanza per l’allenatore dei bianconeri che dovrà compiere ulteriori scelte in vista della sfida di sabato sera.

GERARCHIE CHIARE – Già nella sfida di Parma ci sono stati diversi dubbi, ma le gerarchie sono state fissate. Ronaldo è intoccabile, accanto a lui ci sono due posti disponibili: Higuain sarà probabilmente il riferimento centrale, mentre nelle ultime ore l’ipotesi Douglas Costa titolare si sta concretizzando sempre di più. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.