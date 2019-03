© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oltre a Manolas, la Juventus guarda in casa Roma anche per altri due giocatori. Il primo è Nicolò Zaniolo, il secondo Lorenzo Pellegrini: ad aprile la società giallorossa e l'entourage di Zaniolo si vedranno per trattare il rinnovo, con i bianconeri che osserveranno interessati la vicenda. Discorso diverso per Pellegrini, centrocampista che continua ad avere nel suo contratto una clausola da 30 milioni pagabile in due tranche, cifra decisamente abbordabile per la Juventus in estate.