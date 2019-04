Aumentano sempre più le pretendenti per Joao Felix, attaccante classe '99 del Benfica. La Juventus lo ha infatti individuato per rafforzare il proprio reparto offensivo e punta sulla presenza di Cristiano Ronaldo per convincere il lusitano a vestire la maglia bianconera. Il costo dell'operazione però è di quelli davvero importanti visto che dopo il Manchester City anche l'Atletico Madrid, come rivela Record, sarebbe pronto a mettere sul piatto 120 milioni di euro per il suo cartellino e farne l'erede di Griezmann.