Juventus, attesa per Darmian: c'è il sì del giocatore ma non di Mourinho

La Juventus continua a lavorare per sistemare le fasce dopo gli addii ormai certi di Asamoah e Lichtsteiner. Oltre a Spinazzola, che arriverà in estate dall'Atalanta, resta in ballo anche l'acquisto di Matteo Darmian dal Manchester United. Il giocatore, a parole, ha già detto sì ai dirigenti bianconeri, ma si attende di capire se José Mourinho sarà disposto a liberarlo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.