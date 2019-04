Juventus: attesa per gli esami di CR7, Allegri punta su Mandzukic e Kean

Fonte: inviato a Torino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel gioco delle coppie tanto care a Massimiliano Allegri, in questo momento della stagione della Juventus, Kean e Mandzukic si contrappongono a Dybala e Ronaldo. I primi due dovranno sopperire domani, nel turno infrasettimanale con il Cagliari, alle assenze dei compagni di reparto, che oggi potranno dare maggiori lumi circa il loro possibile rientro.

La situazione più delicata è sicuramente quella di CR7: probabile che Allegri, già nel corso della conferenza stampa prevista alle 12, dia qualche informazione in più circa l’esito degli esami in programma oggi, che dovranno chiarire quanto possa considerarsi verosimile il rientro del portoghese per la gara di andata dei quarti di finale di Champions League contro l’Ajax. Anche Dybala non andrà a Cagliari a causa di una contrattura al polpaccio, ma il suo rientro potrebbe giungere già col Milan nel prossimo week end.

Insomma, giocoforza, Allegri dovrà puntare su Mandzukic e Kean, nella speranza che il primo si sblocchi dal suo lungo digiuno dal gol (l’ultimo il 22 dicembre) e il secondo continui a brillare come da un po’ di occasioni a questa parte. Per entrambi, poi, la società lavora parallelamente sui rinnovi contrattuali. In entrambi i casi filtra fiducia: per l’attaccate croato l’annuncio del prolungamento in bianconero dovrebbe arrivare a stretto giro di posta, sul talento classe 2000 le prossime settimane dovrebbe essere decisive.