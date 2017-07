Juventus, attesa per N'Zonzi: Marotta non vuole spendere 40 mln

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus ha due priorità sul mercato: trovare un esterno offensivo ed almeno un paio di terzini. I nomi? Su tutti Bernardeschi della Fiorentina e Danilo del Real Madrid, ma occhio anche a De Sciglio del Milan. Nonostante tutto, si legge si Tuttosport, i bianconeri sono pronti a sferrare anche un colpo sulla mediana. Blaise Matuidi può lasciare il PSG, la Juve sta valutando il da farsi a patto di non spendere più di 15 milioni. La prima scelta comunque resta Steven N'Zonzi del Siviglia: la Juventus sta lasciando passare il tempo in attesa che il club spagnolo rivaluti le condizioni: il franco-congolese ha una clausola rescissoria, ma la Juventus non vuole spendere 40 milioni.