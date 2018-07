Juventus, Audero via in prestito: l'Udinese supera la Samp

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Reduce dal prestito al Venezia in Serie B, il portiere di proprietà della Juventus Emil Audero (21) saluterà Torino nuovamente a titolo temporaneo. Tuttosport in edicola scrive che l'estremo difensore può finire all'Udinese, in quanto la Sampdoria sembra essersi defilata.