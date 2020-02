Juventus, aumenta la concorrenza per Coutinho: sirene dalla Premier

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non solo la Juventus sulle tracce di Philippe Coutinho, fantasista brasiliano in forza al Bayern Monaco ma di proprietà del Barcellona. Come riportato dal Daily Express, infatti, per l’ex Inter c’è anche la possibilità di un ritorno in premier League. Sulle sue tracce ci sarebbero infatti Manchester United, Chelsea, Manchester City, Tottenham e il suo ex club, il Liverpool. Il Bayern Monaco ha a suo favore un diritto di riscatto fissato a 120 milioni di euro, ma non dovrebbe esercitarlo. I blaugrana, dal canto loro, sono disposti a lasciar partire il 27enne per circa 90 milioni di euro.