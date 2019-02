Juventus, aumenta la concorrenza per Ndombele: c'è anche il City

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aumenta la concorrenza per la Juventus per Tanguy Ndombele, talento classe '96 di proprietà del Lione. I bianconeri lo stanno seguendo da tempo, così come il Manchester United. Negli ultimi giorni però, come riporta il quotidiano inglese The Sun, anche il City di Guardiola avrebbe messo nel mirino il gioiellino francese di origini congolesi.