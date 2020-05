Juventus, aumenta la concorrenza per Willian: ci sono Arsenal e Tottenahm sul brasiliano

Si complica la pista che porta a Willian per la Juventus. Secondo quanto riportato dal Daily Telegraph, l'esterno brasiliano in scadenza con il Chelsea, fa gola a tante big in Europa. Arsenal e Tottenham, si legge, sono pronte a darsi battaglia, con il giocatore che preferirebbe una di queste due squadra per restare a vivere a Londra.