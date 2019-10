Juventus, aumenta la sponsorizzazione Jeep: 25 mln l'anno in più

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato di aver incrementato il valore della sponsorizzazione Jeep di 25 milioni di euro come corrispettivo fisso annuo e di aver avviato le trattative per il rinnovo della sponsorizzazione. Questo il comunicato completo: "Si comunica che, in considerazione dell’eccellente performance sportiva della Prima Squadra, che ha determinato in questi anni il miglioramento del ranking UEFA, e grazie all’incremento di visibilità del brand Juventus a livello globale, Juventus Football Club S.p.A. e FCA Italy S.p.A. hanno raggiunto l’accordo per incrementare di € 25 milioni il corrispettivo fisso annuo della sponsorizzazione Jeep per le stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021, con l’inclusione di taluni diritti di sponsorizzazione aggiuntivi. Restano ferme le altre condizioni previste dal contratto in essere sottoscritto nell’aprile del 2012 ed in vigore fino al 30 giugno 2021.

Contestualmente, Juventus e FCA hanno convenuto di iniziare, anticipatamente rispetto alle previsioni contrattuali, le negoziazioni per il rinnovo della sponsorizzazione.

Juventus e FCA sono parti correlate in quanto soggette a controllo da parte di EXOR N.V. L’operazione in oggetto, pur costituendo operazione ordinaria a condizioni equivalenti a quelle di mercato, è stata sottoposta, ai sensi della procedura per operazioni con parti correlate adottata da Juventus, all’approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società, previo motivato parere favorevole del Comitato per le operazioni con parti correlate. Costituendo operazione con parte correlata di maggior rilevanza verrà pubblicato un documento informativo secondo i termini e le modalità previste dalle applicabili disposizioni normative e regolamentari".