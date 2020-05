Juventus, avanti tutta con il tetto ingaggi ma i top player potranno sforarlo

La Juventus studia un nuovo salary cap per rispondere alla crisi legata al Coronavirus. Un tetto massimo per i nuovi ingatti che non dovrà superare i 4,5-6 milioni di euro netti a stagione. Secondo il Corriere di Torino però, potrebbe essere il mercato a dettare alcune eccezioni. Per esempio nel caso in cui un centrocampista di livello mondiale come Paul Pogba dovesse decidere di scegliere di tornare in bianconero, per lui il tetto ingaggi verrebbe tranquillamente superato per aumentare il valore della rosa.