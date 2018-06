Juventus, avvistato Morata a Torino: i tifosi sognano il ritorno

© foto di Federico Gaetano

Alvaro Morata a spasso per Torino. Il mercato e l'eventuale ritorno alla Juventus potrebbero non c'entrare nulla, ma sarebbe difficile spiegarlo ai tifosi bianconeri. Il centravanti spagnolo del Chelsea è stato infatti avvistato per le vie del capoluogo piemontese, e braccato dai tifosi in cerca di selfie e qualche scoop di mercato. Inutile spiegare l'affetto che ha circondato Morata, in città con la moglie, Alice Campello, obiettivo di mercato più o meno dichiarato della Juventus.