Juventus, bagno di folla a Torino per Claudio Marchisio

Dal corrispondente a Torino

Modello sul campo e fuori, Claudio Marchisio. Amatissimo dalla tifoseria bianconera, e non solo, oggi il centrocampista della Juventus è stato ospite della profumeria Douglas, in via Roma a Torino, per presentare la nuova fragranza Armani “Giò Absolù” e per incontrare i suoi fan. Un fiume di persone di ogni età ha inondato i portici nel cuore del capoluogo piemontese, bloccando letteralmente il passaggio della centralissima passeggiata della città. Tutti per il Principino, testimonial d’eccezione che con la maglia bianconera sarà chiamato da Massimiliano Allegri a farsi trovare pronto, soprattutto in Champions League, dopo un momento difficile tra infortuni e ricadute ormai alle spalle. E verso un finale di stagione aperto su tre fronti da vivere da protagonista.