Juventus-Barcellona 0-2, Aldo Serena: "Stasera una delle peggiori gare di Bentancur..."

Aldo Serena, commentatore 'Mediaset' a Torino per Juventus-Barcellona, ha così analizzato la sconfitta incassata questa sera dai bianconeri: "Ho visto un Pjanic in grande spolvero e un Bentancur che ha fatto una delle sue peggiori gare in bianconero. Ha sbagliato i passaggi, non ha mai trovato una verticalizzazione interessante. Bonucci pur in condizioni precarie è stato tra i migliori in casa Juventus. Contro un Barcellona che ha giocatori coi piedi fatati bisogna essere intensi, equilibrati e coordinati e la Juve non lo è stata".