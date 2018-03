Juventus, Barzagli: "A Wembley servirà una partita diversa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Barzagli, difensore della Juventus, è stato intervistato da JTV dopo la vittoria sulla Lazio. Ecco quanto trascritto da Tuttojuve.com:

Ci avete creduto fino alla fine. Che gol che ha fatto Paulo...

"Ha fatto un gran gol, siamo felici per lui, che dopo un periodo di inattività per infortunio è tornato e penso che questo gol lo possa spingere bene per il finale di stagione. Siamo contenti perchè ha fatto un gol pesantissimo, al 92', in casa della Lazio, sono veramente tre punti fondamentali".

Questa era una trasferta col circoletto rosso, la Lazio ha dimostrato di essere una grande squadra.

"La Lazio è un'ottima squadra, lo ha dimostrato quest'anno, l'anno scorso, ha giocatori importanti. Chiaramente oggi hanno spinto per 45 minuti, nel secondo tempo sono calati anche per via della partita di Coppa Italia. Noi abbiamo provato a creare qualcosa, ma abbiamoa vuto un palleggio un po' disordinato, abbiamo sbagliato abbastanza tecnicamente, poi alla fine c'è stato il colpo di Paulo e ha salvato tutti".

Dybala è un campione nel dna...

"Se fosse capitato a me, io non avrei fatto certamente quella cosa, l'avrei sparata chissà dove. Sono così, sono giocatori di talento, che provano una giocata difficilissima al 92', gli viene e fanno un gol strepitoso. Quindi bene così".

Ora un giorno di riposo e la testa a Wembley. Gara da dentro o fuori...

"Dentro o fuori, dovremo fare una partita diversa, molto più tecnica, perchè le partite di Champions sono più aperte, c'è un'altra maniera di giocare, c'è molto più qualità, meno tattica, però noi dobbiamo andare a segnare, dobbiamo sicuramente giocare meglio di oggi".