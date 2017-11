Juventus, Barzagli: "Buon punto. La nota positiva è non aver preso gol"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il difensore bianconero Andrea Barzagli ha parlato a Premium Sport al termine della partita di Champions League tra Juventus e Barcellona: "Oggi abbiamo giocato una buona partita. Sapevamo che non era facile e per noi è un buon punto. A volte ci abbattiamo in campo e non capisco il perché. Andiamo ad alti e bassi, la nota buona è non aver preso gol anche se davanti potevamo fare meglio, anche noi nell'impostare il gioco. Però è un buon punto per andare avanti nel girone".