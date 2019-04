Juventus, Barzagli: "Ci tenevamo a chiuderla oggi. Il calcio è cambiato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Andrea Barzagli, difensore della Juventus, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Spal. Parole importanti nel corso delle quali il difensore classe '81 ha annunciato che al termine di questa stagione calcistica appenderà le scarpette al chiodo: "Ci tenevamo perché eravamo una bella squadretta di ragazzotti tranne io, abbiamo fatto anche una discreta partita. Abbiamo fatto bene nel primo tempo, purtroppo abbiamo subito un'altra rete evitabile. Ci tenevamo a chiudere il discorso oggi. Per il mio futuro ci ho pensato molto, era arrivato il momento di pensarci, però per via anche degli infortuni ho dovuto decidere. Smetterò a giugno, sto iniziando a fare un percorso. Sono attratto da tutto nel mondo del calcio, nei prossimi mesi valuterò tutto. Devo capire quello che sono capace di fare in una società, è fondamentale per intraprendere un nuovo percorso. Ho giocato sempre con grande entusiasmo e devo fare qualcosa che mi dia entusiasmo. Mi sto allenando con tanti ragazzi, il calcio è cambiato molto ma credo che sia importante ritrovare quella voglia di venire al campo e di mettersi a disposizione e migliorarsi. Ci sono i campioni che si allenano e ci sono altri che diventano giocatori forti, con la testa e se hai voglia di arrivare. Ultimamente vedo molto parlare e pochi fatti, nella nostra squadra vedo ragazzi bravi e che hanno voglia di migliorare. Se devo dare un consiglio ad un giovane è quello di lavorare e migliorare".