Juventus, Barzagli: "Dybala? Nessuna colpa, gli errori sono stati altri"

Andrea Barzagli ha analizzato la prova della sua squadra ai microfoni di JTV. Ecco quanto evidenziato da Tuttojuve.com:

Non siete stati fortunati e in qualche momento avete concesso troppo.

"Sì, nel secondo tempo abbiamo fatto due-tre errori di troppo, c'è stata un po' di confusione finale, abbiamo rischiato, poi verso la fine è successo un po' di tutto. Alla fine perdere in casa è una cosa molto rara per noi, non ci fa sicuramente piacere e credo che dobbiamo cercare di riflettere sugli errori, resettare e pensare a mercoledì".

Come mai questi momenti di black out?

"Se lo sapessi interverrei, ma non lo so. Magari c'è la mancanza di fare un metro in più, magari un po' di sicurezza in più, dobbiamo cercare di eliminarla e di essere concentrati 90 minuti".

Dybala ha sbagliato il secondo rigore. Immagino non ci sia nessun problema. Ne avete parlato con lui?

"No, non andiamo a colpevolizzare nessuno, ha sbagliato un rigore al 90', succede, magari dovevamo essere al 90' 1-0 ancora per noi, quindi diciamo che gli errori sono stati altri".

Mercoledì una gara importantissima.

"Mercoledì sarà fondamentale vincere, perchè il girone si deciderà in queste due partite, di conseguenza abbiamo due-tre giorni per prepararci bene".