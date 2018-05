Juventus, Barzagli e Chiellini senatori a vita: arriva il doppio rinnovo

Senatori a vita per la Signora. Giorgio Chiellini e Andrea Barzagli rappresentano la continuità: dopo l’addio del capitano Gigi Buffon, la Juventus vuole tenersi stretto il suo successore e anche l’altro leader storico della difesa bianconera. Per questo nonostante siano entrambi abbondantemente sopra ai 30, per tutti e due è pronto il rinnovo di contratto. Presto, molto presto (ormai è solo questione di giorni) Giorgio si legherà alla Signora per altri due anni, che vivrà con l’eredità di Gigi al braccio (poi lo aspetta una scrivania alla Continassa, nuova sede bianconera). Anche Barzagli ha il contratto in scadenza, ma firmerà per un solo anno. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.