Juventus, Barzagli in scadenza: "Rinnovo? Non è il momento di pensarci"

Nel corso della lunga intervista rilasciata ai microfoni di Sky, (Clicca qui per l'intervista integrale) il difensore della Juventus Andrea Barzagli s'è così espresso sul suo futuro. Il difensore classe '81 ha un contratto in scadenza a giugno: "In questo momento sono concentrato sul campo, quello che conta sono queste partite. Il resto si vedrà".