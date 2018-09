Juventus, Barzagli: "Ronaldo persona normale, gruppo felice del suo arrivo"

© foto di Federico Gaetano

Al JTV, il difensore della Juventus Andrea Barzagli ha parlato di questo inizio di stagione: "Mi ha inorgoglito anche solo veder paragonare la mia carriera a quella di Gaetano, un simbolo e un esempio di serietà soprattutto fuori dal campo. Ringrazio tanto Mariella e Riccardo. Juve più forte questa? I risultati li definisce il campo. Certo, sulla carta sembra la Juve più forte degli ultimi anni ma le somme si tirano alla fine. E’ un bene essere partiti forte, perché spesso le prime partite sono le più difficili, abbiamo giocatori nuovi che si confrontano con questo campionato, quindi siamo contenti di avere iniziato in questo modo anche su campi difficili. Obiettivi? Come sempre lottare su tutti i fronti, e arrivare in fondo. Vogliamo metterci il massimo, come sempre, e oltre al Campionato e l Coppa Italia faremo il meglio per la Champions League. Ronaldo? Si tende a considerarlo un extraterrestre, ma con noi è una persona normale, che ride e scherza, il gruppo è molto contento del suo arrivo".