Juventus, Barzagli salterà due match. Dovrebbe rientrare con la Samp

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il trauma distrattivo agli addominali rimediato nell'ultimo match di Champions League, il difensore della Juventus Andrea Barzagli sarà costretto a saltare le prossime gare. Secondo quanto riporta Premium Sport, il difensore bianconero non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per la gara di campionato contro il Benevento in programma sabato alle 15 e anche per il ritorno dei quarti di Champions League contro il Real Madrid. Barzagli dovrebbe rientrare contro la Sampdoria.