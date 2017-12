Juventus, Barzagli: "Szczesny dà sicurezza, abbiamo avuto fortuna"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il successo contro la Roma, il difensore della Juventus Andrea Barzagli ha parlato ai microfoni di Premium Sport:

Vittoria importante?

"E' stata una vittoria importante contro una squadra che si giocherà il campionato fino alla fine, abbiamo fatto dei buoni 70 minuti, alla fine abbiamo sofferto e rischiato ma abbiamo fatto una buona gara e siamo riusciti a vincere. La Roma è una squadra fisica e tecnica, sono stati bravi a farci abbassare, eravamo un po' stanchi noi e abbiamo avuto un pizzico di fortuna".

La Juve ha avuto più fame?

"Nel primo tempo e all'inizio del secondo siamo stati aggressivi, abbiamo spinto e volevamo fare il 2-0, se non la chiudi però rischi di soffrire anche se abbiamo i mezzi di non soffrire così tanto, ci sono stati degli errori nostri per far salire la Roma, ci è andata bene ma il risultato poteva essere anche un 2-0 al 70'".

Percepite il modo in cui Allegri vive la gara?

"Secondo me è quando stai in panchina che ti diverti di più a guardarlo, per tutta la tensione che ha".

Szczesny fantastico: il tuo amico Gigi rischia?

"Gigi è il nostro punto di riferimento, sapevamo che l'arrivo di Szczesny ci dava ampie garanzie anche senza Gigi, è un numero uno, dà sicurezza, para, è bravo con i piedi, ma Gigi resta un punto di riferimento perché ci dà la sicurezza anche nello spogliatoio".