Juventus, Benatia al passo d'addio. Milan o Francia nel futuro

Resta sempre in bilico il futuro di Mehdi Benatia alla Juventus. In scadenza nell'estate del 2020 con la Vecchia Signora, riporta Tuttosport, il giocatore ha già espresso più di un malumore per la situazione d'alternativa che ha in bianconero. Il Milan è un'opportunità, in Ligue 1 non mancano le alternative per il marocchino.