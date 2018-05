Juventus, Benatia: "Alla fine faremo i conti, ma sarà una grande stagione"

© foto di www.imagephotoagency.it

Mehdi Benatia, difensore della Juventus, ha risposto alle domande dei colleghi di JTV dopo la conquista della Coppa Italia. Ecco quanto evidenziato da Tuttojuve.com: "I miei due gol? Con i palloni che mi ha messo Pjanic anche tu avresti fatto gol, dovevo solo da mettere la testa, ma bene, bene".

E' stato un momento di gioia da condividere con tutti.

"Sì era un obiettivo importante della stagione, ci tenevamo, dopo un buon primo tempo, abbiamo saputo accelerare, l'abbiamo sbloccata su palla inattiva, è sempre un dettaglio in queste partite, lo sappiamo che si sbloccano così. Siamo molto felici, adesso manca il campionato e alla fine faremo i conti, ma secondo me sarà una grande stagione".

E' uno schema che provate e riprovate il colpo di testa.

"Sì, ma ormai lui sono anni che sa dove calciare, oggi ho saputo liberarmi bene della marcatura, ho avuto un po' di fortuna e quindi bene".

Ora si pensa al prossimo obiettivo.

"Sì, noi sappiamo che alla Juve l'unica cosa che conta è vincere, quindi finchè non è ancora fatta per lo Scudetto, abbiamo solo questo in testa. Stasera possiamo festeggiare un po' perchè penso che sia giusto così, dopo lo Scudetto potremo dire che abbiamo fatto ancora una grande annata".