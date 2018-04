Juventus, Benatia: "Col Real Madrid partita da sogno: possiamo batterli"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore della Juventus Mehdi Benatia ha parlato ai microfoni di JTV dopo la vittoria di ieri col Milan. Queste le sue principali dichiarazioni: "Quella col Milan era una partita da vincere a tutti i costi, poi eravamo in casa e volevamo recuperare i punti persi la settimana scorsa. Non è stato facile contro un avversario di qualità, un Milan compatto ed equilibrato, che ha cercato di giocare a calcio. Finale di gara? Parliamo sempre della stessa cosa, della nostra mentalità. Potevamo anche pensare che un pareggio andasse bene, ma non è quello che stiamo cercando e ormai si sa. Noi vogliamo vincere sempre. Anche stavolta nelle difficoltà abbiamo avuto sempre la consapevolezza che c'era da vincere, che potevamo vincerla e siamo andati a cercare questa vittoria. Poi il mister ha fatto entrare giocatori freschi, come Douglas Costa e Cuadrado. Sono molto contento per Juan che è tornato dopo l'infortunio e ha segnato un gol pesante. Real Madrid? Sono le partite in cui realizzi un sogno, perché giocare un quarto di finale di Champions in casa contro il Real è molto bello. Lo stadio sarà pieno, i tifosi saranno con noi. Bisogna vincere. Poi ci sarà la difficile partita di Madrid, però io sono sicuro che anche là andremo a giocare con tranquillità e che possiamo metterli in difficoltà".