Mehdi Benatia si trova molto bene a Torino ed è molto amico di tanti giocatori con i quali condivide lo spogliatoio juventino. Il problema è che a 31 anni vorrebbe trovare una squadra pronta a dargli maggiore continuità. Il Milan lo accoglierebbe volentieri, visto che Gattuso stravede per lui, ma la Juventus è stata chiara: a gennaio non si muoverà. Allegri, per competere su tre fronti ai massimi livelli, ha bisogno di riserve all'altezza dunque anche del marocchino. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.