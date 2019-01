© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Aaron Ramsey subito alla Juve, si può. Come riporta il Daily Mirror, la chiave dell'operazione potrebbe essere Mehdi Benatia. Il difensore marocchino, deluso dallo scarso utilizzo in bianconero, è infatti un obiettivo dei Gunners e un suo eventuale trasferimento a Londra agevolerebbe non poco l'arrivo anticipato del centrocampista gallese. Le parti sono al lavoro per trovare una soluzione che accontenti tutti, Paratici vuole consegnare già a gennaio ad Allegri il suo nuovo rinforzo per la mediana.