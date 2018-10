Juventus, Benatia: "Possiamo fermarci da soli, abbiamo tante qualità"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il difensore della Juventus Mehdi Benatia ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo sullo Young Boys: "In Champions è sempre difficile. Abbiamo trovato un avversario fisico, ma con il nostro gol è stato tutto più facile. Abbiamo rispettato l'avversario, abbiamo giocato con aggressività e non abbiamo concesso gol".

Che tipo di prestazione pensi di aver fatto?

"Prima di tutto la mia prestazione non è prioritaria ma non prender gol ti dà sicurezza. Io penso di aver fatto il mio, sono stato nella partita e ho cercato di chiudere tutti gli spazi".

Chi vi può fermare?

"Noi possiamo fermarci da soli. Abbiamo tante qualità, la squadra secondo me è ancora più forte ma non dobbiamo pensare che le partite siano vinte. Abbiamo tanti obiettivi e se vogliamo andare fino in fondo non dobbiamo pensare di aver già vinto".

Quanto è importante Bonucci?

"Conosciamo la sua qualità. Quando ha palla al piede cerca sempre di far la differenza con i suoi passaggi. Per noi è molto importante".