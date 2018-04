Juventus, Benatia: "Sono sempre più disgustato dal mondo del calcio"

Dichiarazioni che faranno discutere anche quelle rilasciate da Mehdi Benatia, difensore della Juventus, ai microfoni di Bein Sport dopo l'eliminazione dalla Champions. Al Bernabeu i bianconeri hanno vinto 3-1, ma decisivo è stato il rigore concesso allo scadere dall'arbitro Oliver per fallo dello stesso centrale marocchino su Vazquez e trasformato da Cristiano Ronaldo: "Non si può fischiare fallo su questo tipo di azione, questa partita doveva finire ai supplementari. Quando si compiono sforzi del genere, un arbitro non può permettersi di fischiare un rigore al 93esimo. Sono sempre più disgustato dal mondo del calcio, ho fatto di tutto per non toccarlo".