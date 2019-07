Juventus-Benfica, rottura definitiva per Perin. A Bola: "Non torna più"

"Perin non torna più" titola stamane A Bola, sancendo la rottura definitiva della trattativa tra Benfica e Juventus per il trasferimento del portiere. I campioni di Portogallo sono già alla ricerca di un altro estremo difensore. Perin era arrivato a Lisbona mercoledì scorso per sostenere le visite mediche, non superate. Da qui i due club non sono riusciti a trovare l'accordo con il Benfica che avrebbe voluto rinegoziare trovando il no della Juve.