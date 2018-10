Juventus, Bentancur al 90': "Contento per il gol e per la vittoria"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rodrigo Bentancur, centrocampista della Juventus, è intervenuto al termine del match vinto contro l'Udinese. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Sono molto contento per la vittoria, abbiamo fatto quello che ha chiesto il mister. Sono molto contento per il gol, è il mio primo per la Juventus. Lo dedico a mia madre, ma sono molto contento per la vittoria. Possiamo mantenere questo ritmo qui".