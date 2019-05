Juventus, Bentancur: "Grazie Allegri, gli auguro il meglio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prima dell'inizio di Sampdoria-Juventus, il centrocampista uruguaiano Rodrigo Bentancur ha presentato il match ai microfoni di Dazn: "Allegri mi ha aiutato tanto quando sono arrivato, ha avuto fiducia in me e mi ha fatto giocare tanto. Gli auguro il meglio e vediamo cosa succederà nella prossima stagione. Parla quello che ho fatto fino adesso, serve per arrivare al meglio alla Nazionale", ha concluso Bentancur.