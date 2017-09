Juventus, Bentancur ha convinto: stop ad altri acquisti a centrocampo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega come la Juventus sia già stata di fatto stregata da Rodrigo Bentancur. Sono bastati 14 minuti giocati a Marassi contro il Genoa, il giovane centrocampista si è fatto notare subito per i suoi passaggi semplici, il pressing ragionato e la sua personalità. La qualità del giovane centrocampista ha convinto la dirigenza della Juve ad allentare il pressing sul mercato per un altro rinforzo a centrocampo, almeno per quest'estate, aspettando magari gennaio per prendere Emre Can a costo zero. In bianconero Bentancur può giocare come vice Pjanic, a destra e anche come mediano puro in un centrocampo a due.