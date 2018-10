Juventus, Bentancur ha triplicato il proprio valore ma è incedibile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Tuttosport, dopo due anni dal suo arrivo alla Juventus, Pablo Bentancur ha triplicato il proprio valore. Adesso il suo costo si aggira intorno ai 30 milioni, con diversi club che in estate si sono affacciati alla finestra bianconera per chiederne il cartellino incontrando un secco no da parte di Paratici e Marotta. Il centrocampista uruguaiano è considerato incedibile, anche perché il Boca Juniors sta mantenendo il 50% della futura rivendita e i dirigenti juventini non vorrebbero un giorno trovarsi a dover 'regalare' la metà dei proventi agli argentini. Anche per questo motivo, la stessa Juventus ha l'obiettivo di trovare un accordo precedente col presidente del Boca Daniel Angelici per togliere questa clausola dal primo accordo.