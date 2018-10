Juventus, Bentancur: "Il mister mi dà fiducia, ora vogliamo vincere"

TOP NEWS Ore 17 - Rischio rinvio per due gare di A. Ufficiali Empoli-Juve

Eintracht in volo, Hutter: "Orgogliosi delle cinque vittorie di fila"

Liga, pareggio in extremis del Valladolid con l'Espanyol: finisce 1-1

Tottenham, il nuovo stadio non sarà pronto prima del 2019

Reims, terza maglia in onore del Real e della finale di Champions del 1959

PSG, futuro lontano da Parigi per Neymar: o torna al Barça o va al Real

Girona-Barça a Miami, Infantino si oppone: "Si deve giocare in Spagna"

"Not confident". Mourinho ha paura di perdere De Gea. I titoli inglesi

Chelsea, Zappacosta in uscita: a gennaio può già salutare Londra

De Gea sul rinnovo: "Non ci penso, mi può distrarre dal campo"

Real, Lopetegui: "Io confido nella squadra e la squadra confida in me"

Barcellona, i convocati per il Clásico: out Messi, Umtiti e Vermaelen

Premier, i risultati: Salah trascina il Liverpool, R. Pereyra ancora in gol

Stai giocando con più continuità. Come analizzi la tua situazione?

"Il mister si è un po' arrabbiato, ma fortunatamente oggi abbiamo la possibilità di lasciarci alla spalle quella prestazione. Abbiamo vinto in Champions, speriamo di farlo anche oggi".

