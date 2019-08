Juventus, Bentancur può rientrare nella trattativa Can-Barcellona

La Juventus deve sfoltire soprattutto a centrocampo e viste le difficoltà a cedere Blaise Matuidi l'indiziato numero uno a lasciare Torino è Emre Can. Arrivato l'estate scorsa a parametro zero, il tedesco piace a Bayern e Barcellona. Proprio con i catalani potrebbe essere imbastito un affare, riporta La Gazzetta dello Sport, che coinvolgerebbe anche Rodrigo Bentancur. In caso di cessione dell'uruguayano al Boca Juniors, che l'ha ceduto nel 2017 alla Juve, spetterebbe il 50%. Per queste ragioni un suo addio sarebbe contemplato solamente se il mercato in uscita dovesse ancora rimanere bloccato.