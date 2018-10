Juventus, Bentancur: "Qui per tornare a vincere dopo la Champions"

Fonte: TuttoJuve.com

Rodrigo Bentancur, centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di JTV prima della sfida con l'Empoli: "Tornare a vincere in Serie A dopo la vittoria in Champions? Sì, veniamo con molta voglia di conquistare i tre punti e fare il possibile per tornare a Torino con i tre punti. La mia partita contro il Manchester United? Tutti abbiamo fatto una grande partita, siamo ben posizionati in Champions e adesso pensiamo all'Empoli".