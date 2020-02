vedi letture

Juventus, Bentancur: "SPAL forte in casa, ma dobbiamo vincere per mantenere il primo posto"

Il centrocampista della Juventus Rodrigo Bentancur ha parlato prima della sfida contro la SPAL ai microfoni di Sky Sport: “Si tratta di una partita importantissima, sappiamo di dover vincere per portare a casa punti e mantenere il primo posto. Ruolo? Sono tranquillo, mi piace giocare anche in mezzo e voglio fare il meglio per aiutare la squadra contro una SPAL che in casa è molto forte, ma dobbiamo fare la nostra gara e portare a casa dei punti.