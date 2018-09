Juventus, Bentancur: "Spero che il gol arrivi presto, CR7 importante"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rodrigo Bentancur ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo sul Napoli e in vista del match contro lo Young Boys: "E' stata una vittoria molto positiva contro il Napoli che era secondo in classifica. Per allungare su di loro e passare una bella domenica. Si, Allegri mi chiede più personalità e di giocare più vicino all'area per segnare il primo gol con la Juventus. È una cosa che mi chiede sempre. Nella mia carriera, anche se ancora breve, non ho segnato molti gol. Cerco di sfruttare le mie occasioni. Spero che il gol arrivi presto. Sappiamo che dobbiamo vincere contro lo Young Boys per avvicinarci alla qualificazione. Siamo la Juventus e tutti si impegnano di più contro di noi. Faremo di tutto per conquistare i tre punti. Cristiano è importantissimo per la squadra ma in campo vanno 11 giocatori. Cercheremo di giocare come al solito e chi giocherà al suo posto darà sicuramente il massimo. Giocheremo per vincere".