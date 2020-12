Juventus, Bentancur su Pirlo: "Un onore averlo come allenatore. E' un plus per tutti"

Rodrigo Bentancur, centrocampista della Juventus, ha parlato a Sky Sport commentando così la presenza in panchina di Andrea Pirlo, tecnico bianconero: "Avere uno come lui in panchina è un onore. A noi centrocampisti ci dà grande mano tutti i giorni. Sta facendo tanto per farci migliorare tutto. Guardare la panchina e vedere lui che ci guarda è un plus in più. Dobbiamo migliorare tanto ma mancano tante partite. Dobbiamo scendere in campo con la mentalità giusta perché contro di noi tutti vogliono vincere".