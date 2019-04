Juventus, Bernardeschi: "Buon risultato, ce la giochiamo in casa"

© foto di Federico De Luca

Federico Bernardeschi, centrocampista della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Sono contento per la mia prestazione, ma sono contento per il risultato che buono. Potevamo fare qualcosa di più".

A livello di prestazione perché non riuscite ad essere continui? "C'è anche la bravura dell'altra squadra, hanno fatto vedere le loro qualità. Ci hanno messo in difficoltà, devo dire che siamo andati in vantaggio all'inizio. Ci sta pareggiare, ora ce la giochiamo al ritorno".

Dove ti piace di più giocare? "Ovunque, basta giocare. Dove mi mette il mister io vado".

Sei dunque l'olandese della Juventus? "Sì, esatto (ride, ndr)".