Juventus, Bernardeschi e Douglas Costa col futuro incerto: uno dei due può partire

La Juventus studia il futuro e pensa a come aggiornare la rosa in alcuni settore nevralgici. Con l'arrivo di Kulusevski uno tra Bernardeschi e Douglas Costa potrebbero essere sacrificati, per motivi diversi e perché entrambi hanno comunque mercato. Il primo con Sarri ha giocato poco sull'esterno e ha giocato più da trequartista, con un rendimento al di sotto delle aspettative. Il secondo piace molto all'allenatore, che però lo ha potuto utilizzare poco a causa dei molti infortuni e dunque non è scontata la conferma. Se uno di loro dovesse lasciare Torino, ecco che Paratici proverebbe ad accelerare la trattativa per arrivare a Chiesa, pallino della Vecchia Signora. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.