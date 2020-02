vedi letture

Juventus, Bernardeschi e un trend da invertire: l'investimento del 2017 è a rischio

Federico Bernardeschi non gioca titolare nella Juventus dallo scorso 7 dicembre contro la Lazio e in generale ha giocato circa 25 minuti negli ultimi due mesi, un trend ben lontano dalle aspettative, sia del calciatore che del club. Da qui a fine maggio verrà valutato attentamente, anche perché dovrà trovare il modo di mettere minuti nelle gambe per non farsi trovare pronto per l'Europeo. I bianconeri a loro volta si aspettano un'inversione di tendenza nel suo rendimento per non perdere un investimento che nel 2017 costò alle casse societarie ben 40 milioni di euro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.