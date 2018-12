Juventus, Bernardeschi: "Fortunati ad arrivare comunque al primo posto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Federico Bernardeschi parla ai microfoni di Sky il giorno dopo il ko in Svizzera che ha comunque permesso alla Juve di arrivare prima in classifica nel girone: "Sono felice di essere tornato innanzitutto dopo un mese e poco più di infortunio. Sono felice, purtroppo ieri sera non è andata come speravamo però per fortuna siamo riusciti a mantenere il primo posto. Spero di stare sempre meglio in futuro. Young Boys? Sicuramente tutti i ko o le sconfitte fanno male e su questo c'è da meditare e da prenderne atto. Poi è anche vero che comunque siamo stati anche fortunati a mantenere lo stesso il primo posto nonostante la sconfitta. Si oggi ci siamo un po' parlati. Abbiamo detto che non si possono sbagliare alcune partite, lo sappiamo, ne siamo consapevoli e già dal derby volgiamo riscattarci. Squadre da evitare? No, diciamo che arrivati a questo punto sono tutte squadre forti e competitive. Noi sappiamo di potercela giocare con tutti questi si. Però ovviamente i sorteggi sono i sorteggi e la Champions è la Champions quindi qualsiasi squadra andrà bene anche se ci sono squadre più forti o blasonate di altre però vedremo cosa accadrà".