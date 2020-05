Juventus, Bernardeschi ha tre mesi per confermare un posto alla corte di Sarri

Federico Bernardeschi spera di poter avere ancora un futuro alla Juventus e proverà a sfruttare i prossimi tre mesi per conquistarselo. Sicuramente vorrà ottenere delle risposte concrete su ciò che accadrà nella prossima stagione, con la voglia di mettersi in mostra e di conquistare un posto fisso tra i giocatori che Sarri girerà sul terreno di gioco. Il suo nome rimbalza da mesi quando si parla di mercato, ci hanno pensato anche Barcellona e Atletico Madrid, ma lui ora non ci pensa perché l'obiettivo principale è mantenere il posto alla Continassa dove negli ultimi tre anni ha imparato a non mollare e ad alzare l'asticella, giorno dopo giorno. A riportarlo è Tuttosport.