Juventus, Bernardeschi in bilico: possibile addio ma la decisione ancora non è stata presa

vedi letture

Il futuro di Federico Bernardeschi è in dubbio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il centrocampista potrebbe anche restare alla Juventus, anche se il suo ruolo non è ben chiaro, oppure partire per iniziare una nuova avventura altrove. In estate arriverà la decisione definitiva.